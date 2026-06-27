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Фото: Накануне.RU

Невтерпёж: Прибалтика требует от ЕС ускорить запрет на российскую нефть

Латвия, Литва и Эстония призвали Брюссель ускорить отказ от импорта российской нефти. Об этом пишет Financial Times. Причина, возбудившая в прибалтах такую нетерпеливость, проста: США и Иран договорились о возобновлении транзита в Ормузском проливе. А значит, наиболее острая фаза энергетического кризиса в Европе позади, считают власти трех бывших советских республик.
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Замминистра энергетики Польши Войцех Врохна также считает необходимым ускорить запрет на российскую нефть и сделать это еще до конца 2026 года. Он понимает обеспокоенность ситуацией, но и цель исключительно высока — энергонезависимость от России. Ради нее можно и потерпеть.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, однако, призывает не спешить. Даже при нормализации ситуации на Ближнем Востоке потребуется еще несколько месяцев, чтобы все вернулось к норме, предупреждает он.

Ранее Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти. Его планировалось включить в 20-й пакет санкций ЕС, но из-за войны в Иране это было отложено. Сроки полного отказа от нефти из России пока так и не определены.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами. Теперь мера будет действовать еще полтора года — до 31 декабря 2027-го.

Теги: Латвия, Эстония, Литва, нефть, ЕС


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