Они встретились: в Екатеринбурге столкнулись два самокатчика

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух прокатных электросамокатов. Сейчас в обстоятельствах разбирается Госавтоинспекция.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГАИ, инцидент произошел вечером 26 июня на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель прокатного электросамоката, 21-летний молодой человек, и водитель прокатного электросамоката, девушка 16 лет, столкнулись, двигаясь во встречных направлениях.

"В результате несовершеннолетняя получила травмы, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДГКБ №9, после оказания помощи отпущена домой", - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП с участием самокатчиков проводится проверка.

Напомним, на этой неделе СК возбудил дело после наезда электросамоката на 2-летнего ребенка в столице Урала.