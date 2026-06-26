В Свердловской области введены ограничения на отпуск топлива

Из-за необоснованного ажиотажного спроса представители сетевых топливных компаний вводят временные ограничения на продажу топлива в Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Повышенный спрос на бензин и дизельное топливо связан с ажиотажным спросом, который во многом вызван многочисленными вбросами недостоверной информации о нехватке топлива. Первые фейковые сообщения на эту тему в регионе фиксировались еще в августе 2025 года, и с тех пор появляются регулярно. Цель подобных вбросов — посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост цен", - отметили в департаменте.

Замгубернатора Сергей Швиндт отметил, что в регионе сформирован достаточный запас бензина, чтобы обеспечить все потребности региона, уральские аграрии обеспечены дизельным топливом в полном объеме , а резерв позволит по плану провести все кампании. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) держит на контроле цены на бензин и дизель, а также оперативно реагирует в случаях их необоснованного повышения, возбуждая соответствующие дела.



Сейчас в регионе работают четыре сетевые российские компании: "Газпромнефть", "Лукойл", "Башнефть" и "Татнефть". По словам руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, колебания цен на заправках крупных сетей соответствуют рыночным и находятся в "зеленой зоне". Что касается роста цен выше средних показателей - он фиксируется лишь у отдельных независимых поставщиков, с которыми уже проводится работа.



Губернатор Денис Паслер поручил выработать механизм обеспечения топливом заправочных комплексов в населенных пунктах, где не присутствуют сетевые топливные компании, а также обеспечить бесперебойное снабжение организаций, занятых выполнением социально важных задач.