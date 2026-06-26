Из украинского плена вернулись солдаты из Прикамья

Из украинского плена возвращены бойцы, ушедшие на специальную военную операцию из Пермского края.

"Среди тех, кто возвращается домой, – двое наших земляков, это контрактники из Пермского района и города Чайковского", - написал на своей странице "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в крае Игорь Сапко.

Мама одного из бойцов рассказала, что её сын ушёл в зону спецоперации ещё в ноябре 2024 г. В сентябре 2025-го, после выхода его штурмового отряда на боевое задание, он перестал выходить на связь. Позже родные получили через один из менеджеров видеоматериалы, из которых узнали, что он находится в плену.

"Супруга другого нашего земляка рассказала, что последний раз муж выходил на связь 3 января, а уже через 10 дней был признан без вести пропавшим", - уточнил Сапко.

Напомним, обмен состоялся по формуле "160 на 160".