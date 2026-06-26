В Иркутске в очередях на АЗС установят биотуалеты для водителей - мэр

В Иркутске в очередях к АЗС установят биотуалеты, чтобы водителям было комфортнее ожидать заправку по несколько часов, сообщил мэр города Роман Болотов.

"Сейчас многие автомобилисты стоят в очередях по несколько часов. Поэтому, чтобы хоть как-то снизить неудобства водителей, в районе заправок установим биотуалеты", - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

"В Иркутске сложилась сложная обстановка с топливом и, как следствие, – с очередями на заправках. Я сам водитель, понимаю, что сейчас крайне непросто всем. Фактически бензин есть только у одной сети, с дизельным топливом проблем нет. При этом мы обязаны обеспечивать бесперебойное движение общественного транспорта, продолжать работы по содержанию города. Какая бы ни была ситуация – это в приоритете", - добавил Болотов.

По словам мэра, власти города договорились на с поставщиками топлива на счет заправки автобусов (сейчас их заправляют с небольшими очередями) и спецтехники – ее будут заправлять на базе свои бензовозы и с них уже – автомобили. "Это немного снизит очереди на заправках и обеспечит бесперебойное функционирование городской системы", - рассказал мэр.

Кроме того, в районе заправок, к которым на дорогах выстроились очереди, организовали фан-барьеры, чтобы общественный транспорт мог без препятствий высаживать пассажиров.