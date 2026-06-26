Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 589

Число жертв сильного землетрясения в Венесуэле достигло 589. Еще 2980 человек получили ранения, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

Напомним, 24 июня два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены, пишет РИА Новости. В республике ввели режим чрезвычайного положения.

Самая сложная ситуация наблюдается в штате Ла-Гуайра. Разрушения коснулись и столицы страны – Каракаса, там серьезно поврежден аэропорт.