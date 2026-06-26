Кокаиновый бум: мировое производство достигло четырех тысяч тонн

Управление ООН по наркотикам (UNODC) сообщает, что в 2024 году производство кокаина достигло пика в 4,1 тысячи тонн. За десять лет этот объем вырос в четыре раза. Также в мире стало больше метамфетамина: полиция изымает его на 13% чаще, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает "Ъ".

На рынке опиоидов наметился перелом. В Афганистане власти уничтожают посевы мака, поэтому выпуск опиума там упал в 21 раз - с 6,2 тысячи тонн до 296 тонн к 2025 году. Мировое производство сократилось до 2,1 тысячи тонн, хотя в 2017 году оно превышало 10 тысяч. Также резко снизился выпуск каптагона после политических перемен в Сирии.

Число потребителей наркотиков в мире выросло на 34% за десять лет и составило 331 млн человек. Популярность каннабиса увеличилась на 40% на фоне его легализации в ряде стран. К 2024 году число людей, употребляющих марихуану, достигло 256 млн.

Ранее жители островов Комо и Муниа обнаружили на побережье 62 кг кокаина в брикетах с логотипом Tesla. Сначала люди не поняли, что в свертках находятся наркотики, но позже полиция подтвердила находку и оценила партию более чем в 15 млн долларов.