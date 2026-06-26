Тысячи жителей Тюменской области поучаствовали в работе Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Тюменской области более 8,2 тыс. жителей поучаствовали в работе Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Четвертый год Всероссийская ярмарка трудоустройства собирает тех, кто хочет найти работу, продумать карьерный путь или просто узнать о новых возможностях. Организаторы подготовили программу для школьников, студентов, опытных специалистов, а также семей с детьми. Ярмарка работала сразу на 22 площадках. Порядка 400 работодателей предложили более 8 тыс. вакансий.

Среди мероприятий ярмарки: короткие собеседования у десятков работодателей; работа консультантов, которые помогали с вопросами о работе, открытии бизнеса, обучении и многом другом. Были специалисты из Кадрового центра "Работа России", Центра "Мой бизнес", профсоюзов, Фонда "Защитники Отечества" и других организаций; для детей и подростков прошел Фестиваль профессий: мастер-классы и встречи с экспертами; на всех площадках – насыщенная деловая программа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, осенью 2025 г. уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составлял 0,32%. Уровень безработицы в России в то время три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%.