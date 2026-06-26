Суд арестовал уральца, расстрелявшего знакомого из карабина

Силовики задержали жителя Нижнего Тагила, который расстрелял из карабина своего знакомого. Суд отправил мужчину под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 25 июня на автомобильной парковке одного из домов по Ленинградскому проспекту. Уралец вступил в конфликт со своим знакомым, вооружился имевшимся у него в багажнике огнестрельным оружием и расстрелял оппонента.

Последний скончался на месте. Стрелок скрылся, но уже вечером 25 июня был задержан.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, "залечь на дно" подозреваемый решил у своих знакомых в одном из сел под Нижним Тагилом.

"Здесь он и был обнаружен и задержан сыщиками уголовного розыска отдела полиции №17 и межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" при содействии бойцов СОБР Росгвардии. Будучи доставленным к месту проведения следственных действий, фигурант передан нашим коллегам из регионального СКР. Орудие преступления – охотничий карабин – изъято", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Дзержинский районный суд Нижнего Тагила заключил фигуранта под стражу на два месяца – до 24 августа 2026 года. Постановление об аресте может быть обжаловано в течение трех суток.