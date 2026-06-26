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Фото: Накануне.RU

Россия отправит роботов на Венеру: Роскосмос раскрыл планы на будущее

Госкорпорация "Роскосмос" предложила начать масштабное исследование Венеры с помощью роботов после 2036 года. Это положение вошло в проект указа президента о космической политике России, который ведомство опубликовало на портале нормативных актов, пишет РИА Новости.

В документе Роскосмос призывает собрать все ресурсы на ключевых проектах. Руководство корпорации считает, что изучение Венеры поможет стране сохранить технологическое лидерство и обеспечить безопасность.

Ученые уже запланировали полет первой российской станции "Венера-Д" на 2036 год. При этом специалисты предлагают не ограничиваться одним запуском, а отправить к планете сразу несколько аппаратов. В будущем исследователи даже хотят создать систему, которая сможет забрать грунт с поверхности Венеры и доставить его на Землю.

Ранее на ПМЭФ государственные фонды НТИ, "Восход" и "Сколково" договорились запустить инвестиционную платформу "Космотехника" для поддержки частных проектов в космонавтике.

Теги: роскосмос, венера, роботы


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