Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 160 бойцов, сообщает Минобороны.

Взамен украинской стороне переданы 160 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера в обмене оказали ОАЭ, добавили в ведомстве.

Пока россияне находятся в Белоруссии, скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня. В мае сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 3,7 тысячи военных. Кроме того, за время СВО удалось установить судьбу 9 083 бойцов.