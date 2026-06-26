В Анапе уже 72 пляжа получили разрешение на открытие

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 проходят экспертизу, сообщило правительство РФ.

Отмечается, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.

Также ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что пляжи Анапы, получившие санитарно‑эпидемиологические заключения, безопасны и готовы к курортному сезону - на них провели очистку, рекультивацию и отсыпку чистым песком. По ее данным, такие работы выполнили на 151 объекте, в том числе при участии ученых Роспотребнадзора и академиков РАН.