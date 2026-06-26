Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

"Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", - говорится в сообщении Лиги ВТБ. Причины смерти не называются.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1991 по 1998 год работал в Службе внешней разведки, в августе 1998-го — назначен замдиректора ФСБ России. С ноября 1999 года — секретарем Совета безопасности России. Был постоянным членом Совбеза с 1999-го по 2008 года.

Иванов занимал должность министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го.

С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства.

С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства.

В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента.

12 августа 2016 года был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

14 мая 2024 года Иванов был переназначен на должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.