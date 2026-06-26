ХК "Автомобилист" подписал финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" подписал контракт с защитником Ильей Карпухиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года. Всего в КХЛ на счету игрока 504 матча, в которых он набрал 123 (38+85) очка.

Карпухин родом из Челябинска и является воспитанником местного "Трактора". За родной клуб Илья отыграл в общей сложности шесть с половиной сезонов и дважды становился бронзовым призером КХЛ.

Прошлый сезон защитник провел в казанском "Ак Барсе", вместе с которым дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому "Локомотиву". В сезоне-2025/26 принял участие во всех матчах казанского клуба, проведя 68 в регулярном чемпионате и 20 – в плей-офф. В них Карпухин набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности +8.

Напомним, что накануне "Автомобилист" обменял защитника Сергея Зборовского в нижегородское "Торпедо", откуда тот отправился в московское "Динамо".