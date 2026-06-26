"Боятся". Выпускников медвузов обвинили в нежелании работать в здравоохранении

То, что треть выпускников медицинских колледжей и вузов уходят из здравоохранения, свидетельствует об их безответственности. Так считает директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ Александр Мирошниченко.

По его данным, в 2025 году медвузы окончили более 46 тыс. человек, и из них 18 тыс., или 39%, "исчезли" из здравоохранения. По колледжам доля ушедших около 30%. Мирошниченко уверен, что дело не в зарплатах медиков - выпускники просто "не готовы к профессиональной деятельности, боятся выезжать на вызов, боятся подойти к пациенту". В итоге они "боятся брать на себя профессиональную ответственность".

Мирошниченко горячо поддерживает отработку после медвуза и уверен, что она никак не снизит интерес абитуриентов к медицинским специальностям.

Многие эксперты критикуют не саму отработку после медуза, а нехватку государственных гарантий при наложении новых обязательств на выпускников. Об этом, в частности, говорил глава СПЧ Валерий Фадеев.