В Свердловскую область завезли препарат для онкобольных "Оксалиплатин"

В Свердловскую область прибыла партия противоопухолевого химиотерапевтического препарата "Оксалиплатин", на перебои с поставками которого ранее указывали местные медорганизации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Препарат сегодня завезли", - отметили в министерстве.

Ранее областной минздрав сообщал, что в медицинских организациях фиксируют нарушения условий поставки лекарства по заключенным договорам. Поставщик утверждал, что препарат отсутствует на складах дистрибьюторов, а ввод новых серий в оборот запланирован только на конец месяца. В связи с этим, "Оксалиплатин" должен поступить в онкологический диспансер Свердловской области только в понедельник - 29 июня.

Пациентам же, которые столкнулись с отказом в проведении химиотерапии рекомендуют обратиться через колл-центр к лечащему врачу-онкологу ГАУЗ СО "СООД".