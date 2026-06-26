Трехсекционный трамвай "Кастор" пустят по 13-му маршруту в Екатеринбурге

С 27 июня на маршрут №13 в Екатеринбурге выходит новый трехсекционный трамвай "Кастор". Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

"Кастор" проходит техническую обкатку и с завтрашнего дня выйдет на регулярные перевозки пассажиров по маршруту № 13 от ЖБИ до микрорайона Семь Ключей", - написал градоначальник.

По его словам, ранее к нему обратился председатель Совета ветеранов Кировского района с просьбой направить в ЖБИ современные трамваи взамен устаревших моделей. Орлов также напомнил, что в этом году трамвайный парк пополнится 50 новейшими вагонами, семь из которых уже прибыли в уральскую столицу.

"Это крупнейший в истории нашего города контракт по обновлению подвижного состава общественного транспорта", - отметил мэр.