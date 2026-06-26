Песков прокомментировал видеообращение ветерана СВО к Путину

Кремль пока не ознакомился с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину некоего человека, назвавшегося ветераном СВО.

"Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить", - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки. Нужно ознакомиться сначала", - цитирует его ТАСС.

Ранее в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника СВО Александра Лунина. На видео он настаивает на встрече с Путиным, жалуется на жестокое обращение командиров, а также на вымогательство денег. Видеообращение набрало миллионы просмотров.