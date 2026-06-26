Прощай, "Телега": российский клон Telegram закрывается с 1 июля

Разработчики альтернативного клиента для Telegram объявили о закрытии сервиса в середине лета. Команда проекта пояснила, что больше не может гарантировать пользователям привычный уровень связи и безопасности.

Главной причиной закрытия стали внешние ограничения. В апреле компания Apple удалила "Телегу" из своего магазина App Store, что лишило сервис доступа к технологическим платформам. Кроме того, создатели приложения не смогли полностью локализовать продукт и выполнить все требования действующего законодательства.

Владельцам платной подписки "Телега Плюс" компания обещает вернуть деньги. Разработчики сообщат о сроках и порядке выплат позже. До этого момента команда приложила много усилий, чтобы сохранить доступ к аккаунтам, но в итоге признала, что развивать сторонний клиент в текущих условиях невозможно.

Недавно Apple удалила из российского App Store почти все сервисы холдинга VK, включая "VK Музыку", "VK Видео" и "Дзен", оставив доступным только основное приложение соцсети. В компании VK назвали эти действия необоснованными и неприемлемыми, так как они не находятся под санкциями.