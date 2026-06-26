В Тюменской области больница компенсирует ребёнку некачественную медпомощь

В Тюменской области областная больница № 4 (Ишим) заплатит маленькому пациенту компенсацию морального вреда. Причина – некачественное лечение.

25 июля 2025 г. ребёнок поступил в Бердюжскую районную больницу с жалобами на повышение температуры, боль в животе и рвоту. Позже ему стало хуже, и 27 июля пациент был переведён в областную больницу №4 Ишима. 28 июля его перевели в ОКБ № 2, где экстренно удалили аппендицит. В результате ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии.

В суде выяснилось, что сложности с диагностикой были связаны с нетипичным расположением аппендицита. Проверка нашла дефекты оказания медицинской помощи персоналом больницы №4 Ишима. Стороны пришли к мировому соглашению. Медицинское учреждение должно заплатить компенсацию в 200 тыс. руб. Определение суда вступило в силу, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.