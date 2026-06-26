От падела до пилатеса: спортивные проекты РМК признаны лучшими в России

В Москве подвели итоги XIII национальной премии "Спорт и Россия". Сразу четыре спортивных проекта РМК были признаны лучшими в стране.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, вручение премии состоялось на форуме "Спорт и бизнес", который ежегодно собирает в столице профессионалов спортивной индустрии. Мероприятие прошло при поддержке Правительства РФ.

Премия "Спорт и Россия" отмечает лучшие достижения в мире спорта. Она объединяет предпринимателей, представителей клубов и федераций, топ-менеджеров, маркетологов и HR-директоров, которые формируют будущее спорта как бизнеса.

В этом году в премии было представлено более 200 номинаций, а общее число участников превысило тысячу. Мероприятие является ключевой площадкой для представителей спортивной индустрии. Его главная цель – вовлечь к 2030 году более 70% граждан страны в систематические занятия спортом.

Победителями XIII национальной премии "Спорт и Россия" стали сразу четыре спортивных проекта Русской медной компании. Академия единоборств РМК признана экспертным сообществом лучшим проектом по боевым видам спорта, студия "Пилатес РМК" | Pilates RCC была отмечена в номинации "Лучшая студия пилатеса". Падел-арена РМК названа лучшим падел-клубом, а сноупарк "РМК Экстрим" был выбран лучшей площадкой для зимних видов спорта.

Справка

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге – это один из крупнейших и самых современных спортивных комплексов России, посвященных боевым видам спорта. Она открылась в 2018 году и объединяет детский, любительский и профессиональный спорт. Здесь тренируется профессиональная команда "Архангел Михаил", а наставниками выступают бойцы мирового уровня. За годы работы воспитанники принесли региону свыше 10 тысяч медалей разного достоинства.

Падел-арена РМК открылась в августе 2025 года. Это первая и единственная в России специализированная арена для падела, соответствующая мировым стандартам. На площадке оборудованы шесть панорамных кортов, а вместимость трибун составляет 4 тысячи 500 зрительских мест, что позволяет арене принимать международные турниры, такие как этапы лиги RCC Padel.

Студия "Пилатес РМК" | Pilates RCC – первая бутиковая студия пилатеса в Екатеринбурге. Специализируется на тренировках по пилатесу на большом оборудовании. Еще одна отличительная особенность студии – уникальный горячий зал авторских тренировок с "тропической" атмосферой (температура воздуха около +40 градусов и влажность до 40%). Тренеры студии прошли международное обучение по системе BASI Pilates.

Сноупарк "РМК Экстрим" стал одной из площадок самого долгого зимнего фестиваля "Энергия РМК. Зима". За три месяца в парке состоялись соревнования по джиббингу в дисциплинах сноуборд и лыжи, проводились бесплатные мастер-классы для всех желающих. За весь сезон здесь покатались более 4 тысяч человек. В зоне "РМК Экстрим. Дети" на сноуборд встали более 3,5 тысяч малышей. В школе по сноуборду и лыжам обучились 2 тысячи 730 человек.