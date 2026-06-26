Угнал машину и сбил школьницу. В Первоуральске вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

Первоуральский городской суд вынес приговор 49-летнему жителю пос. Новоуткинск Александру Лобунскому, устроившему смертельное ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла 1 декабря прошлого года. Установлено, что с 08.00 до 08.50 Лобунский, находясь в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль своего отца, несмотря на отсутствие водительских прав. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карла Маркса, нарушив ПДД, он наехал на 14-летнюю девочку, идущую к школьному автобусу.

В ходе судебного рассмотрения Лобунский пояснил, что не отрицает совершения преступлений, однако заявил, что наркотическое средство он употребил за 20 дней до совершения инкриминируемых деяний. Гособвинение запросило для уральца 12 лет исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Суд признал Лобунского виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Угон" и пп. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством и находившимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде 7,5 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком два года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда в пользу родителей девочки по 1 млн рублей каждому, а также затраты на погребение.