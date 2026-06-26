Индия закупит у "Калашникова" антидроновые ружья и беспилотники

Российский концерн "Калашников" подписал крупные контракты с индийскими партнерами на выставке в Нью-Дели. До конца 2026 года компания поставит в Индию гражданское оружие, пистолеты и специальные патроны для борьбы с дронами, пишет "РГ".

Уже в этом году Индия получит партию гражданских квадрокоптеров "Каракурт". Сейчас стороны обсуждают возможность запустить производство этих дронов прямо на территории республики. Также "Калашников" планирует вместе с местной компанией наладить в Индии выпуск специальных патронов, которые сбивают FPV-дроны на расстоянии до 40 метров.

На выставке российское оружие привлекло внимание военных и личной охраны премьер-министра Индии. Офицеры заинтересовались снайперскими карабинами MR1, пистолетами Лебедева и ружьями "Сайга". Представители концерна отметили, что индийские заказчики ценят российские разработки, так как те уже прошли проверку в реальных боевых условиях. Теперь партнеры внедряют эти технологии для защиты своей национальной безопасности.

Ранее в Москве арестовали известного адвоката Александра Карабанова, который защищал многих звезд и крупных бизнесменов. По версии следствия, он пообещал гендиректору фирмы закрыть уголовное дело о махинациях с поставками для концерна "Калашников" через свои связи в органах.