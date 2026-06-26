Лавров: Не очень изящно говорить о том, что в Анкоридже не было никакого соглашения

Со стороны госсекретаря США Марко Рубио не очень изящно говорить о том, что в Анкоридже якобы не было никакого соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно", - приводятся слова министра на сайте МИД РФ.

По его словам, "факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной". Лавров отметил, что "надо внести ясность во всю эту ситуацию".

Накануне Рубио заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине. По словам госсекретаря США, "соглашения на Аляске не было, было предложение".