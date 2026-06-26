Уголовная ответственность с 12 лет: радикальное предложение главы СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. На юридическом форуме в Петербурге он сообщил, что за год преступность среди подростков выросла на 10%, а количество тяжких преступлений подскочило сразу на 21%.

Согласно информации Бастрыкина, несовершеннолетние совершили более 12 тысяч серьезных преступлений, причем почти в половине случаев они действовали группами. В суды направили дела на 10,5 тысяч подростков, четверть из которых - дети 14-15 лет. Около двух тысяч правонарушений школьники совершили в нетрезвом состоянии.

Глава СК также выразил тревогу из-за нападений на школы. В 2025 году следователи раскрыли десятки случаев подготовки к атакам, а в 2026 году возбудили уже восемь дел о нападениях. Чтобы усилить дисциплину, Бастрыкин предложил назначать директорами школ участников СВО вместо женщин. По его мнению, авторитет ветеранов поможет лучше воспитывать молодежь.

Сейчас в России уголовная ответственность наступает в 16 лет, и лишь по отдельным статьям - в 14 лет.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видеообращения жителей Нижнего Тагила, которые годами страдают от протекающей крыши в доме 1954 года постройки. Жильцы пожаловались на бездействие управляющей компании и игнорирование проблемы со стороны властей, из-за чего их имущество постоянно затапливает.