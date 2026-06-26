В Тюмени сибиряку грозит срок по делу о краже у пенсионеров 2,6 миллиона

В Тюмени 20-летнему жителю Новосибирска грозит срок по делу о краже крупной суммы у пенсионеров.

По версии следствия, парень стал членом банды, обиравшей тюменских пенсионеров. Пожилым людям звонили "сотрудники правоохранительных органов". Они предлагали передать сбережения курьеру для последующего декларирования и размещения на "безопасном счёте".

В апреле 2026 г. 20-летний сибиряк прибыл в Тюмень. Он получил от пяти пострадавших 2,6 млн руб. Курьер был задержан во время оформления заявки на перевод денег через криптообменник. Дело ушло в Ленинский районный суд Тюмени. Во время его рассмотрения будет решён вопрос о возврате похищенного, сообщает прокуратура Тюменской области.