В Екатеринбурге присудили компенсацию девочке, на которую напали подростки

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда для девочки, пострадавшей от нападения подростков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в январе этого года во дворе жилого дома. Между подростками возник словесный конфликт, переросший в физическую агрессию. В итоге трое несовершеннолетних напали на девочку. Расправа была снята на видео, которое затем выложили в интернет.

Пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы. Кроме физической боли девочка испытала нравственные страдания, поскольку нападение совершалось группой и попало в Сеть.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с каждого из нападавших, в зависимости от их участия в конфликте, от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Деньги обязали выплатить законных представителей подростков.