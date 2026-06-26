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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ ожидают дальнейшие изменения ставки в «гомеопатических» дозах 

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта «существенным действием, принятым против консенсуса», и анонсировал пересмотр траектории прогнозной ставки банком.

По словам Пьянова, ключевым триггером для корректировки прогноза стала позиция Минфина, которая опровергла базовую предпосылку о сбалансированном бюджете. По мнению Минфина, сбалансированный первичный бюджет не будет достигнут вплоть до 2029 года.

Ранее ВТБ ожидал снижения ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании в 2026 году, однако теперь банк пересматривает этот сценарий.

Здание Банка России в Москве(2025)|Фото: Накануне.RU

«При формировании среднесрочных прогнозов по ключевой ставке Банк России закладывал сбалансированный первичный бюджет — нулевой бюджетный дефицит. И это оказалось чрезмерно оптимистичным», — заявил Пьянов.

Обновленный прогноз ВТБ предполагает, что из четырех оставшихся в 2026 году заседаний три завершатся снижением ставки на 0,25 п.п. каждое, а одно — паузой. Таким образом, к концу года ключевая ставка составит 13,5%.

При этом банк предупреждает о значительном пересмотре прогнозного диапазона на 2027 год: если ранее средняя ключевая ставка на следующий год оценивалась в 8–10%, то теперь, по оценке ВТБ, диапазон может быть поднят до 10–12%. Согласно расчетам банка, каждый 1% ВВП первичного бюджетного дефицита будет вынуждать ЦБ повышать прогноз средней ключевой ставки на 1–1,5 п.п.

Пьянов предупредил, что на следующем опорном заседании рынки могут ожидать «еще один холодный душ» — резкий подъем прогнозной ключевой ставки на 2027 год, поскольку именно на среднесрочные ориентиры ЦБ в большей степени реагируют все финансовые рынки. 

Теги: втб, ключевая ставка цб рф, финаносвые рынки


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