Дума Астраханской области поддержала проект федерального закона, который позволит молодежным НКО претендовать на господдержку

Депутаты регионального парламента единогласно поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в части совершенствования правового регулирования системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций). Законопроект внесен в Государственную Думу РФ группой депутатов, в числе которых А. П. Метелев, А. Ю. Кузнецова, П. О. Толстой, Ю. В. Саранова, М. С. Киселев, А. А. Бичаев, Е. М. Цунаева, Д. В. Ламейкин, Б. А. Чернышов, А. Р. Толмачев, а также сенаторами РФ — И. Ю. Кастюкевичем, Л. Н. Глебовой, И. Ю. Святенко, Д. С. Лантратовой.

Так, Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым детские и молодежные некоммерческие организации предлагается включить в перечень НКО, имеющих право на государственную поддержку.

В случае окончательного принятия документа они смогут получать информационную, финансовую, имущественную и консультационную помощь от региональных и федеральных органов власти.

В России действуют десятки тысяч таких организаций, однако до настоящего момента конкретные меры их поддержки в федеральном законодательстве установлены не были. Предложенный законопроект предоставит возможность молодежным и детским организациям работать в учреждениях образования, пользоваться инфраструктурой учреждений спорта или культуры. Специальный электронный реестр НКО, занимающихся молодежной политикой, будет создан на базе системы Росмолодежи.

Рассматривая проект федерального закона, Председатель регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что такие изменения помогут сформировать единую и эффективную систему работы с молодёжью.