Полиция Москвы нашла налоговую лазейку стоимостью 7 млрд рублей

Полиция Москвы разоблачила крупную компанию, которая не заплатила государству почти семь млрд рублей налогов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев "Известиям".

Министр подчеркнул, что теневая экономика мешает стране развиваться. Когда бизнес скрывает доходы, бюджет теряет деньги на строительство дорог, социальные выплаты и нужды обороны. Всего с начала года сотрудники МВД выявили 2600 налоговых преступлений - это на 13% больше, чем в прошлом году.

Ведомство уже вернуло в казну 70 млрд рублей ущерба. Чтобы добиться этого, следователи арестовали имущество фигурантов уголовных дел. Колокольцев призвал подчиненных активнее использовать базы данных банков, Росреестра и Росфинмониторинга для поиска нарушителей. Также министр отметил, что в стране все еще остро стоят проблемы неофициальной работы и нежелания бизнеса соблюдать налоговые законы.

Сообщалось, что к банкротству старейшего на Южном Урале "Бакальского рудоуправления" решили присоединиться еще два кредитора: налоговая служба Башкортостана требует 1,46 млрд рублей, а компания "Уралэнергосбыт" - 76,4 млн рублей.