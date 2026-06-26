Казахстан найдет новых поставщиков авиатоплива в Китае и странах Каспия

Казахстан планирует импортировать авиационное топливо из Китая, Туркменистана и Азербайджана. Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что трейдеры уже начали возить керосин из КНР. Сейчас ведомство договаривается о поставках с соседями по Каспийскому региону и обсуждает сотрудничество с партнерами из дальнего зарубежья, пишет "Ъ".

Ранее страна планировала закупить у России 300 тысяч тонн топлива, но в итоге приобрела только 186 тысяч тонн. Глава Минэнерго подчеркнул, что заводы Казахстана полностью обеспечивают керосином нужды армии, спецслужб и местных авиакомпаний. Зарубежное топливо власти используют только для заправки самолетов иностранных перевозчиков. Поиск новых поставщиков поможет республике укрепить рынок и гарантировать стабильную работу аэропортов.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Казахстаном о закупке 50 тысяч тонн бензина Аи-92, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке из-за ремонтов на своих НПЗ. По данным Reuters, стороны обсуждают бартерную сделку: Москва планирует обменять авиатопливо на казахстанский бензин.