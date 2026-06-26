Арест директора "Авто-ном" по делу о смертельном ДТП у храма "Большой Златоуст" признан законным

Свердловский областной суд признал законным арест директора ООО "Авто-ном" Алексея Яркова по делу о смертельном ДТП у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и маленький мальчик. Трое пострадавших были доставлены в медучреждения. После этого уголовные дела были возбуждены в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус.

12 июня Ленинским районным судом Екатеринбурга было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Яркова, после чего его поместили под стражу по 10 августа. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для физического восстановления и вынуждал его работать на пределе физических возможностей.

Постановление было обжаловано адвокатами обвиняемого, однако Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы защитников Яркова, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.