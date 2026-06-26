Свердловской области пообещали четыре дня очень сильных дождей

В ближайшие четыре дня на Среднем Урале будут идти дожди. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, поднимающийся с Поволжья циклон обусловит в Свердловской области в ближайшие дни (27-30 июня) неустойчивую с дождями и грозами погоду. При этом в южных районах дожди могут быть очень сильными.

"В тылу циклона, куда область попадет 29-30 июня, температура понизится на 3-4 градуса", - отмечается в прогнозе.

Напомним, ранее на этой неделе свердловское МЧС выпускало предупреждение о ливнях и шквалистом ветре.