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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Ночная атака дронов ВСУ на российские регионы стала самой массированной за год

В ночь на 26 июня была отражена самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов на регионы России. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным военного ведомства, расчеты средств ПВО сбили 660 дронов ВСУ.

Предыдущая крупнейшая с начала года атака беспилотников на регионы России была отражена 17 мая. Тогда были сбиты и перехвачены 556 БПЛА.

В Минобороны ранее сообщили, что в течение прошедшей ночи беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Теги: атака, бпла, регионы россии


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