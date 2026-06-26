В Красноярском крае запретят снимать критически важные объекты

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о запрете сьемки и публикации информации о "критически важных объектах". Глава региона ссылается на режим базовой готовности, введенный в октябре 2022 года решением президента РФ. Telegram-канал "Сибирский экспресс", обративший внимание на документ, отмечает, что обычно изменения в региональный КоАП обычно проходят одобрение краевого парламента.

В указе губернатора говорится: "Запретить до отмены режима (уровня базовой готовности) <…> фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ, Интернете, в том числе в социальных сетях <…> последствий применения беспилотных воздушных судов, <…> фактов использования средств ПВО, <…> мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств ВС РФ и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов".

Нарушение предписания предполагает штрафы от 1 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (для юридических лиц при повторном нарушении).