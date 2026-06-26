В России составили рейтинг 50 самых дорогих лекарств начала 2026 года

Компания "Курсор" проанализировала государственные закупки за первые пять месяцев 2026 года и назвала самые дорогие медикаменты в стране. В рейтинг впервые вошли три новых препарата для лечения редких болезней: гивосиран, одевиксибат и осилодростат. Аналитики составили этот список на основе реальных контрактов и тендеров, пишет "Ъ".

Лидеры списка не изменились, так как государство в этом году еще не закупало самый дорогой в мире препарат "Золгенсма". В прошлом году его цена достигала 93,5 млн рублей за упаковку. В отсутствие этого лидера первое место занял швейцарский препарат "Лукстурна". Одна упаковка этого средства для лечения наследственной слепоты стоит 30,87 млн рублей.

Вторую строчку заняло лекарство "Кимрая" ценой 28,33 млн рублей. Его используют для клеточной терапии при тяжелых формах рака крови. На третьем месте оказался препарат "Стрензик" за 6,65 млн рублей, который помогает пациентам с редким заболеванием костей.

Среди новичков рейтинга самым дорогим стал "Гивосиран" (7-е место). Его цена составляет 3,87 млн рублей за упаковку. Лекарство лечит редкое нарушение обмена веществ в печени, хотя оно до сих пор не имеет регистрации в России. Также в список попали "Одевиксибат" для терапии болезней печени (1,35 млн рублей) и "Осилодростат" для лечения эндокринной системы (почти 760 тысяч рублей).

Исследование показало, что 45 из 50 самых дорогих лекарств лечат редкие (орфанные) заболевания. У 44 препаратов из списка нет российских аналогов. При этом 16 лекарств врачи назначают при онкологии, а 13 позиций из рейтинга официально не зарегистрированы в России. Только 8 препаратов из этого перечня входят в государственный список жизненно необходимых лекарств.

Ранее Свердловская область получила от правительства России более 54 млн рублей на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников. Регион занял третье место в стране по объему этих выплат из общего федерального фонда в 1,7 млрд рублей.