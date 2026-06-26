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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Новотерская" вложит 100 млн рублей в производство лимонадов и шорли

Компания "Кавминводы" инвестирует 100 млн рублей в создание линейки лимонадов и шорли под брендом "Новотерская". Около 60 млн пойдет на строительство цеха для смешивания ингредиентов, остальное - на продвижение в сетях. Производитель расширяет ассортимент, так как интерес покупателей к обычной питьевой воде падает, а продажи классических позиций стоят на месте, сообщает "Ъ".

Новинки будут полностью натуральными: с настоящим сахаром, без красителей и заменителей. В линейку войдут шесть вкусов, а шорли изготовят на основе минеральной воды с добавлением сока. Через полгода напитки появятся в магазинах России, Казахстана и Белоруссии по цене 110-120 рублей за пол-литра. Директор компании Максим Которов планирует занять до 18% рынка качественных газировок, конкурируя с брендами Borjomi и "Черноголовка".

Запуск проекта совпал с общим спадом в отрасли: в начале 2026 года производство напитков в стране снизилось на 6,5%. Сейчас растут продажи только сладких газировок, поэтому многие игроки переходят на выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. Эксперты считают, что так заводы пытаются привлечь платежеспособных клиентов и повысить доходность бизнеса в условиях жесткой конкуренции.

Ранее компания Coca-Cola продлила права на свои основные товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года. Об этом стало известно из базы данных Роспатента. Несмотря на то что ранее законодатели предлагали запретить продукцию бренда, американская корпорация решила официально закрепить за собой права на использование этих названий на российском рынке еще на 12 лет.

 

Теги: каминводы, лимонад, газировка


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