Вице-премьер Новак: "У нас топлива достаточно на рынке"

Отвечающий в правительстве за ТЭК вице-премьер России Александр Новак заявил, что "у нас топлива достаточно на рынке". Так он прокомментировал вопрос о том, стоит ли ждать увеличения предложения.

"Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%. Балансировка рынка потребует какое-то время", - добавил вице-премьер.

В последние дни в ряде российских регионов либо власти, либо нефтяные и топливозаправочные компании вводят ограничения на продажу топлива. Так, в Забайкалье власти распорядились продавать не более 15 литров топлива на машину и заправлять только в бак. В Крыму отпуск топлива физическим лицам прекращен – заправляются только машины государственных служб.

В России с 16 по 22 июня ускорилась инфляция – 0,25% за неделю (против 0,15% неделей раньше). Бензин при этом подорожал за неделю на 3%, дизельное топливо – на 2,7%, это данные Росстата. Российские СМИ пишут, что годовая инфляция (по разным методикам) выросла до 5,82-5,85%.