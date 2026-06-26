Спикер ЗСК рассказал о работе по актуализации законов о мерах поддержки участников СВО на Кубани

"В Законодательном Собрании края продолжается работа по актуализации ранее принятых и разработке новых правовых актов, устанавливающих меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На предстоящей 84-й сессии также планируем расширить круг получателей и перечень таких мер социальной поддержки", - сообщил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Предполагается внести изменения в соответствующий закон с тем, чтобы участникам специальной военной операции было предоставлено право на компенсацию расходов в размере 50 процентов оплаты стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

"Напомню, что в крае участникам СВО и членам их семей предоставляется широкий спектр мер поддержки, также в Законодательном Собрании создана специальная рабочая группа, на которой рассматриваются вопросы по дальнейшему совершенствованию регионального законодательства в данной сфере. Кроме этого, недавно состоялось совместное заседание профильных комитетов ЗСК, темой которого стала реализация в регионе Указа Президента России о единых базовых мерах поддержки участников СВО. В ходе обсуждения было отмечено, что комитетам в тесном взаимодействии с профильными органами исполнительной власти предстоит масштабная работа по его выполнению", - отметил Юрий Бурлачко.

Спикер З СК также напомнил, что в существующие уже сейчас меры поддержки предусматривают льготы в жилищных, коммунально-бытовых, имущественных и в социальных вопросах. В частности, помимо различных выплат, господдержка воинам гарантирована при газификации домовладений, медобслуживании, поиске работы, санаторно-курортном лечении, социальном обслуживании и предоставлении бесплатной юридической помощи. Также краевым законодательством установлено право на бесплатное получение в собственность земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе участия в специальной военной операции.

"Системная работа в данном направлении будет обязательно продолжена и останется в актуальной повестке дня кубанского парламента", сообщил спикер ЗСК.