Движение по путепроводу на Малышева в Екатеринбурге полностью откроется в ближайшие дни

Движение по путепроводу на улице Малышева в Екатеринбурге, связывающему микрорайон ЖБИ и центр города, полностью откроется в ночь с 28 на 29 июня. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщил мэр в своем канале, работы шли с опережением графика и завершатся на два месяца раньше срока, установленного контрактом.

"Понимаю, что ремонт дорог часто связан с затруднениями для водителей, пешеходов и жителей прилегающих территорий. Но, учитывая состояние этой важной транспортной артерии, тянуть было нельзя", - отметил Орлов.

По его словам, применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства, ремонт, стартовавший в апреле, проводился с частичным закрытием полос.

"Уверен, жители и гости нашего города по достоинству оценят обновленный путепровод", - добавил Алексей Орлов.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Екатеринбурге благоустроят Основинский парк, занявший второе место в голосовании ФКГС.