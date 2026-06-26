Онлайн-банк ВТБ стал более востребован

С начала года ежедневная аудитория ВТБ Онлайн выросла на 11,5%. Клиенты стали чаще ежедневно заходить в обновленное приложение и онлайн-банк благодаря внедрению нефинансовых сервисов и партнерских продуктов, а также новым преференциям в программе лояльности.

Клиенты все чаще обращаются к онлайн-банку для решения ежедневных финансовых и нефинансовых задач. Сегодня в ВТБ Онлайн можно оплатить более 300 тысяч услуг по всей стране: ЖКУ, мобильная связь, налоги, штрафы, госплатежи, детские сады, школы, вузы — по QR через умную камеру или по реквизитам. Ежемесячно их совершают более 14 млн пользователей.

В рамках партнёрских проектов в онлайн-банке доступны разделы «Путешествия» и «Шопинг»: можно приобрести ж/д и авиабилеты, забронировать отель, а также заказать товары. Кешбэк за оплату путешествий достигает 20%, за покупки в «Шопинге» — до 30%. Помимо этого, клиенты прямо в ВТБ Онлайн могут заказывать продукты из «Магнита», а с августа — косметику и средства ухода из «Магнит Косметик».

Ежемесячная аудитория онлайн банка сегодня превышает 27 млн человек. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 1 млн человек до 31,2 млн.