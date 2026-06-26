В Нижнем Тагиле задержали курьера, забравшего у жертвы мошенников 1,2 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле полиция задержала курьера, забравшего у жертвы мошенников 1,2 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".

Установлено, что местному жителю 1967 г.р. позвонил мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. По его словам, якобы поступил сигнал о подозрительной активности по счетам тагильчанина, в связи с чем в отношении него проводится проверка, а все его денежные средства необходимо задекларировать. Для этого мужчине нужно было передать все деньги "сотруднику банка", который подъедет прямо к нему.

Тагильчанин собрал 1,2 млн рублей в черный полиэтиленовый пакет, около 21.00 вышел во двор дома по улице Захарова, где е к нему подошел парень 20-25 лет в черном спортивном костюме и представился курьером банка. Затем он забрал деньги, пообещав, что их вернут после декларирования.

Потерпевший по ранее озвученным указаниям сбросил телефон до заводских настроек, однако ему никто так и не позвонил. В этот момент горожанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Вскоре полиция задержала 30-летнего жителя Екатеринбурга, который и забрал деньги у свердловчанина. Он рассказал, что, находясь в поиске работы, наткнулся на объявление одной из компаний, которая предлагала выгодные условия сотрудничества. Вскоре с ним связался представитель организации и в деталях объяснил все нюансы будущей работы, ответив на интересующие вопросы.

"Несмотря на заманчивое предложение, задержанный решил не торопиться и проявить бдительность. Он самостоятельно проверял благонадежность потенциального работодателя: прочитал все доступные отзывы о компании на различных платформах, "пробил" ее ИНН по официальным базам данных и детально изучил корпоративный сайт и не обнаружил никаких "подводных камней": история компании была прозрачной. Однако именно в этом и заключался расчет злоумышленников. Мошенники сработали на высочайшем уровне, создав поддельный сайт, а в общении они не проявляли спешки, грамотно отвечали на любые вопросы и даже подготовили официальный договор", - пояснили в полиции.

Согласившись на работу, мужчина был убежден в безопасности трудоустройства. Сейчас же возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", подозреваемый задержан по ст.91 УПК - его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Свердловской области.