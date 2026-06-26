В Забайкалье будут заправлять не более 15 литров топлива на машину

В Забайкалье власти ограничили отпуск топлива 15 литрами, их будут заливать только в бак автомобиля (никаких канистр), решение принял оперштаб региона во главе с губернатором Александром Осиповым. В крае введен режим повышенной готовности.

"Наша ключевая задача - обеспечить безусловное функционирование самых важных служб и отраслей, принять необходимые решения для регулирования оборота моторного топлива, по увеличению поставок на территорию края", - заявил Осипов.

Штаб также указал топливным компаниям на необходимость обеспечить неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления. А еще поручено "обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газомоторное топливо".

В регионе создадут список приоритетных потребителей топлива, в который помимо оперативных служб войдут организации жизнеобеспечения, осуществляющие доставку продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, аварийные бригады коммунальных служб и др.