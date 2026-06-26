Половина россиян готова переехать в другой регион

58% россиян готовы переехать в другой город в пределах своего региона, а среди молодежи до 30 лет таких 70%. Об этом свидетельствует совместное исследование ВШЭ, МГУ и РАН.

48% опрошенных готовы к переезду в другой регион. Для сравнения, в Москве таких лишь 25%. В столице больше всего жителей, которые там и родились, — 67% против 51% по России в целом.

Среди причин для переезда отмечаются климат, качественная инфраструктура, возможность заработка.В приоритете для переезда — крупные города. Их преимущества носят системный характер в глазах всех россиян. Они формируют стандарты качества жизни, на которые люди ориентируются.

В то же время это является проблемой, так как люди стягиваются в магаполисы, а огромные территории пустеют, отмечают демографы. Власти признают, что население продолжает концентрироваться в крупных городах и городских агломерациях при сокращении населения малых городов и сельской местности. Причем наблюдается опасная закономерность: быстрее всего растут мегаполисы, медленнее — города с населением более 500 тыс. человек, а вот население городов с меньшим числом жителей сокращается, причем чем меньше жителей, тем быстрее. А новая Стратегия пространственного развития РФ до до 2036 года, как и прежняя, делает ставку именно на развитие опорных городов.