Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении до устранения ими ранее выявленных нарушений. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора.

Таким образом, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Ведомство ведет работу с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы заместить продукцию из Армении. Например, теперь вместо армянской форели на российский рынок поступает рыба из Ирана и Турции.