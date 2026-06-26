Эксперт: до 5 миллионов таксистов ушли в тень после принятия закона о такси

До 5 млн таксистов в России могут оставаться в "серой зоне" - вне регулирования, введенного законом от 2023 года, считает директора сервиса такси "Максим" Максим Шушарин. Он сообщил о более чем 11 тыс. чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, где пассажиры и таксисты напрямую договариваются о поездках. Суммарная аудитория таких чатов составляет порядка 23 млн человек, передают "Ведомости".

По мнению участника рынка, в тень уходят самозанятые водители, которых отпугнули жесткие требования закона о такси. Медицинские и технические осмотры, регистрация в реестре, путевые листы, маркировка автомобиля – все это многим показалось избыточным.

Шушарин видит решение проблемы в разделение водителей на профессионалов и частников на личных автомобилях, для которых извоз не является основной работой. Для последних предлагается создать отдельное, более мягкое регулирование.