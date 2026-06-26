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Фото: Накануне.RU

Российский суд заочно приговорил Коломойского* к 12 годам тюрьмы

Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* к 12 годам лишения свободы. Причиной стало дело о хищении российской нефти, стоимость которой превышает 10 млрд рублей.

Аналогичный приговор был вынесен еще троим гражданам Украины: Александру Ярославскому, Геннадию Боголюбову и Павлу Овчаренко. Им инкриминируется создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в 2006-2007 гг. они сформировали криминальное сообщество по незаконной поставке на Украину нефти, принадлежавшей российской организации. Уголовное дело против них было возбуждено в 2021 году, позже их заочно арестовали.

В сентябре 2023 года Коломойского арестовали на Украине. С тех пор он сидит в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Позже ему предъявили и другие обвинения. При этом уже три года ему никак не вынесут приговор. Большинство экспертов считает, что на Украине за посадкой Коломойского стоит лично Зеленский, который убрал всех своих политических оппонентов с одобрения западных кураторов.

* внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов

Теги: Коломойский, суд, приговор


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