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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Дума Астраханской области рассказала об основных формах работы законодательного органа

В преддверии выборов депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября 2026 года, на сайте законодательного регионального органа продолжаются публикации о работе регионального парламента, в том числе о порядке проведения заседаний.

Право законодательной инициативы в Думе Астраханской области имеют: депутаты Думы Астраханской области; губернатор Астраханской области; правительство Астраханской области; прокурор Астраханской области; представительные органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области; Контрольно-счетная палата Астраханской области.

Астраханский областной суд и Арбитражный суд Астраханской области также могут вносить законопроекты, но только по вопросам, относящимся к их ведению.

Также законопроект может быть внесён непосредственно гражданами. Для этого необходимо собрать не менее 1000 подписей граждан, которые: обладают активным избирательным правом;

проживают на территории Астраханской области. Форма подписного листа для такой инициативы утверждена Думой Астраханской области.

При этом приоритет в рассмотрении проектов отдается губернатору. Законопроекты, внесённые губернатором Астраханской области, по его предложению могут рассматриваться Думой в первоочередном порядке.

Особые требования применяются к налоговым и финансовым законопроектам. Проекты законов, которые касаются: установления, введения или отмены налогов (сборов); изменения налоговых ставок, порядка и сроков уплаты; установления или отмены налоговых льгот; а также любые другие законопроекты, предусматривающие расходы из областного бюджета, — рассматриваются Думой только при наличии одного из двух условий.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Законопроект внесён губернатором Астраханской области или имеется заключение губернатора Астраханской области на данный законопроект. Такое заключение должно быть представлено в Думу в течение 20 дней со дня получения Губернатором соответствующего проекта закона.

Основные правила проведения заседаний Думы Астраханской области оговаривают, что вновь избранная Дума должна собраться на первое заседание не позднее 30 календарных дней со дня избрания. Внеочередные заседания могут быть созваны по предложению: губернатора Астраханской области; председателя Думы Астраханской области.

Такое заседание должно состояться не позднее недели после получения письменного предложения.

По общему правилу заседания Думы открытые. В исключительных случаях могут проводиться закрытые заседания (порядок устанавливается Регламентом Думы).

При этом, на закрытых заседаниях нельзя принимать: Устав Астраханской области; законы Астраханской области; заслушивать отчёты об исполнении бюджета области и территориального внебюджетного фонда.

Заседание считается правомочным, если на нём присутствует более 50% от установленного числа депутатов. Депутатов Думы Астраханской области избирают граждане Российской Федерации, которые: проживают на территории Астраханской области; обладают активным избирательным правом (то есть имеют право голосовать в соответствии с федеральным законом).

Депутатом Думы Астраханской области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года на день голосования. Статус депутата, срок его полномочий, а также гарантии депутатской деятельности определяются федеральными законами и законами Астраханской области.

Теги: дума астраханской области, депутаты, полномочия, выборы


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