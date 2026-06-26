Опыт в цене: россияне старше 40 лет стали главными фаворитами работодателей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что люди в возрасте от 40 до 45 лет стали одной из самых нужных категорий на рынке труда. Это заявление он сделал на открытии всероссийской ярмарки вакансий "Работа России. Время возможностей", пишет РИА Новости. Пока эксперты обсуждают правила замены отпуска деньгами, глава Минтруда фокусируется на нехватке кадров и демографии.

Котяков пояснил, что из-за демографических трендов людей этого возраста в стране становится меньше. При этом именно они работают эффективнее всех и приносят компаниям больше пользы. В итоге работодатели активно ищут таких профессионалов, считая их наиболее производительными сотрудниками.

Ярмарка вакансий помогает людям этого возраста найти подходящую сферу деятельности. Центры занятости предлагают программы переобучения и дополнительные курсы для тех, кто хочет сменить профессию. Министр отметил, что соискатели могут бесплатно освоить более 200 специальностей.

Обычно такие курсы длятся до 256 часов. Важно, что человек еще до начала учебы знает своего будущего работодателя. Стороны заключают трехстороннее соглашение, которое гарантирует специалисту рабочее место сразу после окончания программы. Это позволяет людям среднего возраста быстро находить востребованную работу с официальными гарантиями.

Ранее к концу мая 2026 года долги российских компаний по зарплатам выросли до 2,96 млрд рублей, показав резкий скачок на 78% за год. Основная часть этой суммы накопилась за последние месяцы из-за того, что у бизнеса просто нет собственных денег для выплат сотрудникам.