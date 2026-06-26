"Перемога" ВСУ: с дрона удалось сбросить бандеровский флаг на Кинбурнскую косу

В Киеве заявили о том, что российская армия будто бы покидает Кинбурнскую косу на левом берегу Днепра при его впадении в Черное море. Региональное управление сил теробороны "Юг" опубликовало короткий ролик с бандеровским флагом на Кинбурнской косе и заявило о "мощном огневом поражении" и отступлении российских военных, которые якобы начали эвакуацию. Это подхватили украинские СМИ.

Губернатор Хесонской области Владимир Сальдо опроверг эти информационные вбросы. Ни одного боевика на левобережье Днепра, в том числе на Кинбурнской косе, нет, а все разговоры про "десант" и "прорыв" - часть информационно-пропагандистской кампании киевского режима, подчеркнул Сальдо. При этом он отметил рост активности беспилотников ВСУ, которые атакуют гражданские объекты с правого берега, для борьбы с этим в регионе усиливают средства ПВО и РЭБ. Активизация ВСУ связана с целью показать результат - удары по гражданским машинам, дорогам и пр., чтобы усилить тревогу среди россиян, подчеркнул губернатор.

Кинбурнская коса — это узкая песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова по левую сторону от Днепра. Ее ширина не более 100 метров, но она подходит менее чем на 4 километра к правому берегу, что позволяет ВСУ атаковать ее дронами. Ранее десант ВСУ несколько раз пытался высадиться на косе, но уничтожался.